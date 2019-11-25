Mail.ru и ВЭБ.РФ запустили электронную платформу для бизнеса

Совместное предприятие Mail.ru Group и ВЭБ.РФ запустило бета-версию платформы по подбору финансовых услуг для бизнеса «Развивай.РФ». О создании электронной платформы сообщал в феврале источник “Ъ”.

Согласно совместному заявлению компаний, в первой версии проекта доступны:

агрегатор финансовых продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса;

возможность отправить заявку на продукт и получить консультацию профильного специалиста;

умный мастер подбора на основе базовых данных о компании и потребностях потенциального клиента.

На платформе предоставлены продукты компаний, связанных с ВЭБ.РФ, в частности, VEB Ventures, ВЭБ Инфраструктура, банка ДОМ.РФ, МСП Банка, Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Российского экспортного центра, Росэксимбанка и фонда «Моногорода.рф». «В будущем разместить свои предложения смогут другие коммерческие банки и финансовые структуры»,— говорится в сообщении.

Пресс-служба Mail.ru Group отметила, что в бета-версии «сделано уже очень многое». К примеру, для получения полного пакета продуктов для поддержки бизнеса компаниям достаточно ввести базовую информацию о себе и своих потребностях.

В феврале источник “Ъ” сообщал, что цель проекта — сделать процесс взаимодействия с институтами развития и получения поддержки более простым и прозрачным для бизнеса. По его словам, инициатором проекта выступает ВЭБ.РФ, а Mail.ru Group выступает технологическим партнером.

Подробнее — в материале “Ъ” «ВЭБ.РФ выходит на электронную платформу».