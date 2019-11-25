Экс-начальнику отдела Канавинской администрации изменили обвинение на вымогательство

Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Канавинского района Сергея Муратова и его подчиненного Валерия Мякишева. Им переквалифицировали обвинение с мошенничества на вымогательство. Дело направлено для рассмотрения в районный суд.

Напомним, в августе 2014 года Сергей Муратов зарегистрировал некоммерческое партнерство «Ассоциации развития предпринимателей, предприятий и потребительского рынка Нижегородской области». Компанию возглавила его знакомая Татьяна Малова, подчиненный Валерий Мякишев занимался юридическим сопровождением. Как сообщает региональная прокуратура, Ассоциацию Сергей Муратов представлял предпринимателям как учрежденное администрацией района. Он призывал индивидуальных предпринимателей района вступить в объединение, уплатив 3 тыс. руб., и ежемесячно платить взносы – по 5 тыс. руб. Если предприниматели отказывались вступать, Сергей Муратов организовывал проверки в отношении их торговых объектов.

Летом 2015 года в администрации района прошли обыски, которые завершились возбуждением уголовного дела. Изначально все трое обвинялись в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сумма ущерба в результате их действий оценивалась в 2,8 млн руб. Теперь Сергея Муратова обвиняют в вымогательстве («а» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а Валерия Мякишева и Татьяну Малову – в вымогательстве и пособничестве в превышении полномочий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что они получили незаконным путем 190 тыс. руб. от четырех предпринимателей.

Анастасия Еремина