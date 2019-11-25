Межпарламентский союз призвал парламентариев всего мира пресекать домогательства

Межпарламентский союз (МПС) призвал пресекать неподобающее поведение в отношении женщин-депутатов и сотрудниц парламентских служб. Согласно проведенному МПС социологическому исследованию, 82% женщин-депутатов подвергались психологическому насилию, а 20% — сексуальным домогательствам.

По данным другого опроса, проведенного в нескольких европейских странах, 40% сотрудниц парламентских служб заявили о домогательствах. МПС утверждает, что лишь немногие из них решили подать жалобы. «Парламенты должны найти комплексные решения для предотвращения и борьбы с сексизмом и преследованиями в отношении женщин в парламентах, включая поощрение за сообщения о подобном поведении»,— говорится в документе.

МПС рекомендует парламентам принять стандарты для определения домогательства. В частности, союз приводит в пример британский парламент, который в 2017 году создал рабочую группу с привлечением независимого эксперта по предотвращению гендерного насилия.

Напомним, в сентябре депутат Госдумы Оксана Пушкина (ЕР) сообщила “Ъ”, что парламентарии подготовят проект «Об основах профилактики домашнего насилия». Это повлечет за собой разработку законопроектов «О равенствах женщин в трудовых отношениях» и «О сексуальных домогательствах». Они должны стать полноценным эквивалентом отклоненного в прошлом году законопроекта о гендерном равенстве.

Подробнее — в материале “Ъ” «Домогательства преодолимой силы».