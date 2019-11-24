«Урбанистика – это не смена асфальта на плитку»

В Ельцин Центре прошел заключительный день фестиваля «Слова и музыка свободы». В его разговорной программе должна была состояться дискуссия между одним из самых влиятельных российских архитектурных критиков Григорием Ревзиным и экс-главой департамента культуры Москвы, руководителем «Центра аналитики города» Сергеем Капковым. Однако господин Ревзин не смог приехать в Екатеринбург из-за проблем со здоровьем. В результате Сергей Капков рассказал собравшимся о том, как будет меняться Первоуральск под влиянием его команды.

Соглашение о сотрудничестве и реализации планов по благоустройству города в июне подписали акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Первоуральска Игорь Кабец и Сергей Капков. На благоустройство и развитие городской среды Первоуральска группа ЧТПЗ инвестирует более 70 млн руб. Соглашение предусматривает создание концепции качественной среды для жителей города разных возрастов. «Центр аналитики города» разработает мастер-план по благоустройству. Власти, в свою очередь, смогут использовать его как основной документ при принятии решений, связанных с благоустройством. Напомним, в Первоуральске располагается один из активов группы ЧТПЗ — градообразующий Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ).

«У группы ЧТПЗ огромный запрос на формирование новых смыслов в городе. Они ввели новый стандарт производства “Белая металлургия”, запустили образовательную программу. И сейчас назрел момент, когда нужна комплексная программа развития города, потому что, когда любое предприятие вкладывает в развитие сотрудников, а в городе нет комфортной среды, то это вопрос времени, когда работники захотят покинуть город. Неважно, что это за город — Москва, Первоуральск или Лондон»,— объяснил господин Капков в ходе фестиваля «Слова и музыка свободы».

Он неоднократно подчеркнул, что город состоит из квалифицированных жителей: каждый пятый работает на ПНТЗ. «Предприятие платит большие налоги, это открытая компания, работники знают, что успех предприятия — это не только его развитие, но и города. Соответственно у них есть вопрос, если предприятие платит такие налоги, то почему мы так живем? Поэтому крупный бизнес заинтересован в развитии города»,— отметил господин Капков.

Про Первоуральск он рассказал в сравнении с Москвой. По его словам, города отличаются только в количестве жителей и статусе столичности. «Основной принцип, что в Москве, что в Первоуральске — всегда нужно чувствовать или формировать запрос разных социальных групп. Урбанистика — это не смена асфальта на плитку или создание нового парка, это смена управленческих решений, когда меняются приоритеты, в чьих интересах работает городская власть. Она может работать в интересах автомобилистов, пешеходов, детей. Основная проблема властей в регионах, вообще непонятно для чего или для кого запускают городские программы», — рассказал Сергей Капков.

По его словам, сейчас его команда создает программу устойчивого развития Первоуральска, в основе которой закладывается аналитика потребительских предпочтений и повседневных маршрутов горожан. Это аналитика основа на опросе экспертов и жителей, анализа больших данных. Господин Капков отметил, что делить жителей на пенсионеров, молодежь и прочих, эксперты не собираются. В качестве примера он привел Москву, где на основе анализа фискальных чеков оказалось, что в городе 2 млн человек держат домашних животных, из них у 1 млн — собаки. То есть, для такого количества людей важно иметь благоустроенное пространство для выгула собак, где и их владельцы могли бы проводить время. Это касается и детских площадок, которые должны быть оборудованы, например, скамейками, чтобы родителям было комфортно находиться там во время прогулки с детьми.

Сергей Капков пояснил, что в программе будут прописаны вопросы освещения и озеленения города, благоустройство дворов и общественных пространств города. Он добавил, что, по данным опроса горожан, их больше всего волнуют вопросы освещения улиц, доступность Wi-Fi, создания мест для отдыха. «Люди уезжают тратить деньги в Екатеринбург. Для них это культурный выезд, смена обстановки. Они ходят по магазинам, в кино. За последние несколько лет на 64% увеличился запрос на создание чего-то такого в городе. Мы на проспекте Ильича сделаем благоустройство и начнем работать над переформатированием первых этажей в домах, которые сейчас занимают магазины с одеждой, которые не имеют общественной функции», — рассказал господин Капков, отметив, что это будет один из самых сложных проектов, поскольку все помещения находятся в частной собственности. «С арендодателями и арендаторами нужно встречаться, показывать и доказывать, что смена формата того или иного на первом этаже принесет больше денег», — отметил он.

В целом благоустройство города начнется с центральной площади. «Существует некий социальный каркас города. В Первоуральске есть Нижне-Шайтанский пруд, набережная, центральная площадь с домом культуры. Это все нужно благоустроить и объединить в один маршрут, связав городской парк, городскую рощу, проспект Ильича и сделать выход к набережной. Это будет первый пешеходный связанный благоустроенный маршрут, а дальше он должен связать весь город»,— рассказал Сергей Капков.

Отдельно он отметил развитие города, которое связано с развитием технологий, а не с деятельностью властей. «Я сюда отношу приложения такси, доставки еды и продуктов, возможность оплачивать ЖКХ. Я уверен, что победить пробки смогут не новые дороги и развязки, а, например, каршеринг. В Москве на арендованных автомобилях осуществляется 900 тыс. поездок в сутки. Человеку невыгодно иметь автомобиль: ему нужно платить за парковку, за ремонт и прочее. То же самое произойдет и в других сферах. В крупных городах мира, в том числе в Москве, наблюдается тенденция к закрытию магазинов шаговой доступности на фоне развития сервисов по доставке еды. Все эти сервисы работают для того, чтобы сократить дефицит времени рабочему человеку. Он может оставить время себе, вместо того, чтобы откапывать во дворе машину или после работы торопиться в магазин», — пояснил свою мысль господин Капков.

«Если человеку в городе уютно, то он не будет переезжать. Поэтому у нас две основные задачи: изменение культуры жизни и расширение пространства»,— добавил он.

Татьяна Дрогаева