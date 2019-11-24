На петербургский митинг против закона о домашнем насилии пришли около 100 человек

В Петербурге 24 ноября на площади Ленина прошла акция противников закона о профилактике домашнего насилия. Митинг собрал около 100 человек.

В нем приняли участие представители движения «Патриоты Великого Отечества», ЛДПР и НПСР, сообщает «Закс.ру».

Госдума РФ намерена рассмотреть законопроект о домашнем насилии. Его авторы предлагают ввести комплекс для защиты пострадавшей стороны, в том числе выдачу охранных ордеров, запрещающих агрессорам приближаться к жертвам. Дискуссия вокруг домашнего насилия возобновилась в России после того, как в 2017 году вступил в силу закон о декриминализации побоев. В октябре текущего года в Госдуме состоялись парламентские слушания по очередной версии законопроекта.

Накануне в парке Сокольники в Москве состоялась аналогичная акция.