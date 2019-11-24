Британцы купили около половины акций «Детского мира» в ходе SPO

Инвесторы из Великобритании приобрели около половины акций «Детского мира», которые были размещены в рамках SPO (вторичное публичное предложение), сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников — один из организаторов сделки.

«Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO»,— рассказал господин Болясников агентству «РИА Новости» (цитата по «Прайму»).

По его словам, российские инвесторы очень активно проявили себя в начале торгов. На это повиляла известность бренда, его история, финансовые показатели и положение на рынке, отметил Дмитрий Болясников. В целом спрос на акции «Детского мира» был очень высоким.

«Спрос на бумаги был настолько сильным к моменту закрытия книги, что было принято решение увеличить размер сделки более чем на 15%, и даже после этого переподписка осталась весьма значительной»,— сказал господин Болясников.

Напомним, основной акционер «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в ходе SPO выставили на Московской бирже 23,7% акций за 15,92 млрд руб. По итогам размещения доля «Системы» в компании снизится до 33,4%, РКИФа — до 9%, а доля бумаг в свободном обращении вырастет до 57,6%.

Подробности — в материале “Ъ” «У инвесторов наступил "Детский мир"».