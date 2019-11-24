Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента. По результатам предыдущего голосования победил Эво Моралес, который уехал из страны на фоне протестов. Итоги октябрьских выборов аннулируются.

Господину Моралесу запрещается участие в новых выборах. По новому закону нельзя участвовать в процедуре людям, которые занимали пост президента два раза подряд. Документ передали на подпись временному президенту Боливии.

«Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов"»,— говорится в сообщении в Twitter палаты депутатов. Ранее законопроект одобрил сенат парламента.

??#AHORA Pleno de la Camara de Diputados aprueba en grande y por unanimidad el Proyecto de Ley de "Regimen Excepcional y Transitorio para la realizacion de Elecciones Generales". pic.twitter.com/LOFvqcBuFx — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) November 23, 2019

В субботу, 23 ноября, и.о. президента Жанин Аньес сказала, что не примет предложенный законопроект об освобождении от уголовной ответственности господина Моралеса, пишет издание Deber. К этому призывала партия его сторонников «Движение к социализму». Глава МВД Боливии требует возбуждения против него уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму.

Об уходе Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».