Сенат Боливии одобрил новые выборы президента

Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP. Среди прочего он отменяет результаты голосования на президентских выборах 20 октября.

Теперь документ будет отправлен для утверждения в Палату депутатов. Получив одобрение там, его направят временному президенту Жанин Аньес. В случае подписания документ станет законом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что властям Боливии нужно ускорить процесс продвижения к проведению честных выборов. В ноябре боливийский президент Эво Моралес подал в отставку из-за начавшихся в стране протестов.

Об отставке читайте в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».