Минтруд рассказал о порядке досрочного выхода на пенсию при потере работы

Досрочно выйти на пенсию можно не раньше, чем за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода, рассказали «Российской газете» в Минтруде. Для досрочного выхода на пенсию мужчина должен иметь страховой стаж не менее 25 лет, женщина — не менее 20 лет (на особо опасном, вредном, тяжелом производстве может необходимый стаж может быть меньше).

Сразу после увольнения или сокращения требуется зарегистрироваться в качестве безработного. Отказываться от поиска работы при этом нельзя, нужно рассматривать все предлагаемые биржей труда варианты. Необходимо ответить хотя бы на две предложенные вакансии, также нельзя отклонять предложения об обучающих курсах.

Как уточнили в Минтруде, решение о невозможности трудоустройства принимается на основании: анализа состояния рынка, потребности работодателей, результатов поиска работы и собеседований, отсутствия отказов от подходящей работы и нарушений условий и сроков перерегистрации в качестве безработного. Если будет принято решение о невозможности трудоустройства гражданина, ему выдадут предложение о досрочном выходе на пенсию, после чего человек должен обратиться в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства.

Осенью 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Документ также предусматривает индексацию страховых пенсий в стране с 2019 года в среднем на 1 тыс. руб. в год, но речь идет только о неработающих пенсионерах. По данным ПФР, на 1 июля 2019 года число людей, у которых нет возможности трудоустроиться, составляло 23,5 тыс.

Как планируют переобучать предпенсионеров, читайте в материале “Ъ” «Переподготовка кадров приближается к бюджету».