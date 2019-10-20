ПФР рассказал о праве на досрочную пенсию для тех, кто не может найти работу

Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если у них нет возможности трудоустроиться, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Чтобы получить выплату досрочно, необходимо взять справку в центре занятости. На 1 июля число людей, у которых нет возможности трудоустроиться, составляло 23,5 тыс.

На выплаты досрочных пенсий ПФР заложил в бюджете на 2020 год 4,4 млрд руб. В 2021 планируется потратить 5,6 млрд руб., в 2022 — 6,4 млрд руб.

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Напомним, осенью 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. Документ также предусматривает индексацию страховых пенсий в стране с 2019 года в среднем на 1 тыс. руб. в год, но речь идет только о неработающих пенсионерах.

Подробнее о пенсионной реформе — в материале “Ъ” «Пенсионная реформа прошла решающее чтение».