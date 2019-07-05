Переподготовка кадров приближается к бюджету Переобучать предпенсионеров и матерей с детьми будут там, где они есть

Минтруд опубликовал для общественного обсуждения правила распределения субсидий, за счет которых регионы должны будут организовывать переобучение и повышение квалификации работников предпенсионного возраста, а также мероприятия, которые позволят выйти на рынок труда женщинам с детьми до трех лет. Необходимость поддержки этих категорий населения вызвана повышением летом 2018 года пенсионного возраста (с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин), а также необходимостью повышения доходов женщин, имеющих детей,— по данным статистики, они имеют самые высокие в РФ риски оказаться за чертой бедности.

Как отмечается в документе, госрасходы на цели профессионального переобучения и переподготовки уязвимых слоев населения являются составной частью госпрограммы «Содействие занятости населения» (для этого в нее постановлением правительства №1759 от 30 декабря 2018 года внесены изменения), а сами мероприятия по повышению востребованности матерей и людей старшего поколения на рынке труда входят в нацпроекты «Демография» (в части федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин») и «Производительность труда и поддержка занятости».

Так, в рамках самого дорогого проекта «Старшее поколение» уже начаты мероприятия по профобучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста (за пять лет до возраста, дающего право выхода на пенсию по старости). Начиная с 2019 года в проекте должны принять участие не менее 75 тыс. граждан, из них, предположительно, 50% составят работники организаций и 50% — незанятые граждане, ищущие работу (всем им будет выплачиваться стипендия в пределах МРОТ).

Средний срок обучения составит три месяца, цена за курс — около 62,6 тыс. руб., всего на эти цели будет тратиться 3,4 млрд руб. в год, что должно обеспечить к 2024 году переобучение не менее 300 тыс. человек.

Еще около 1 млрд руб. заложено на переквалификацию сотрудников предпенсионного возраста в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Здесь средний срок обучения составит два месяца, а средняя стоимость всего курса обучения — в среднем 40,3 тыс. руб., Минэкономики ожидает, что к концу 2020 года в нем примут участие не менее 34 тыс. человек из 43 субъектов РФ.

Для женщин с детьми до трех лет, желающих вернуться на рынок труда, помимо развития сети детских дошкольных учреждений нацпроектом «Демография» предполагается и возможность профессионального обучения и актуализации профессиональных знаний и навыков. Такие мероприятия запланированы для не менее 230 тыс. женщин, срок обучения составит не более полугода, а средняя стоимость курса обучения — около 60 тыс. руб.; бюджет предполагает истратить на это 1,9 млрд руб. в 2020–2021 годах и по 2,6 млрд руб. в год до 2024-го.

Распределять финансирование этих мер по регионам (для этого им предоставляются субсидии федерального бюджета) Минтруд предлагает фактически по потребности — критерием участия субъектов РФ в распределении средств во всех случаях является подтвержденное Рострудом или органами соцзащиты наличие потенциальных участников таких программ, а в случае повышения квалификации — и заинтересованных в этом работодателей.

Яна Фирсова