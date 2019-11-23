Правительство выделило регионам около 340 млн рублей на празднование Дня Победы

Правительство России одобрило выделение регионам 338,9 млн руб. на расходы, связанные с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительства, состоявшегося 21 ноября.

Как сообщал РБК, в 2019 году только на парад в честь Дня Победы в Москве потратили около 452 млн руб. В параде приняли участие 13,6 тыс. военных и более 130 единиц колесной и гусеничной техники. Авиация не участвовала в параде из-за плохой погоды.

Подробнее о том, как прошел парад в Москве, читайте в материале “Ъ” «Размышления у парадного проезда».