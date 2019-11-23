Суд продлил внешнее управление в МУП «Тагилэнерго» на полгода

Свердловский арбитражный суд продлил на шесть месяцев процедуру внешнего управления в муниципальном унитарном предприятии «Тагилэнерго».

Напомним, процедура наблюдения была введена на предприятии в июле 2016 года. В марте 2017 года должники и кредиторы заключили мировое соглашение, и процедура банкротства была прекращена. Однако спустя всего три месяца по инициативе ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» мировое соглашение было расторгнуто, и в «Тагилэнерго» вновь введена процедура наблюдения.

На дату первого собрания кредиторов в реестр требований кредиторов были включены требования 13 кредиторов на общую сумму 2,6 млрд руб. При этом балансовая стоимость имущества должника составляла 2,2 млрд руб. В апреле 2018 года суд ввел на предприятии на 18 месяцев процедуру внешнего управления. Арбитражным управляющим МУП суд утвердил Максима Гавришова с вознаграждением в 45 тыс. руб. в месяц.

Как указано в материалах дела, 23 сентября кредиторы «Тагилэнерго» на общем собрании с учетом предусмотренных планом мер оздоровления предприятия проголосовали за продление внешнего управления до 30 апреля 2020 года.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, процедура внешнего управления вводится судом на основании решения собрания кредиторов должника. «Процедура внешнего управления применяется в России достаточно редко, обычно когда должник – это важное для города ресурсное предприятие, деятельность которого нельзя приостанавливать (как в случае с МУП «Тагилэнерго»). По закону в каждой из процедур банкротства должник и кредиторы могут заключить мировое соглашение. Учитывая статус «Тагилэнерго», есть вероятность, что в итоге должник и кредиторы по итогам меры по оздоровлению предприятия придут к соглашению, которое позволит прекратить процедуру несостоятельности», - считает юрист.

Алексей Охлопков