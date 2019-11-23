Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet. Имидж Швеции зачастую связывают с организованной преступностью и бандитизмом, поскольку некоторые СМИ освещают только негативные события в государстве, добавила она.

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда»,— сказала госпожа Линде (цитата по «РИА Новости»). Глава МИД Швеции отметила необходимость «работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации» и продемонстрировать работу полиции и правительства для борьбы со стрельбой и бандитизмом.

Напомним, госпожа Линде возглавляет МИД Швеции с 10 сентября 2019 года. До нее главой министерства была Маргот Вальстрем, она объявила об уходе из правительства 6 сентября. Госпожа Вальстрем объяснила это желанием проводить больше времени с мужем, детьми и внуками.

Интервью Маргот Вальстрем “Ъ” об итогах ее визита в Москву в 2017 году читайте в материале “Ъ” «"Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое"».