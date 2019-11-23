Мэрия Ярославля делит канализацию в суде

В понедельник в арбитражном суде Ярославской области продолжится рассмотрение иска ПАО «Автодизель» к департаменту городского хозяйства. Производитель двигателей требует от мэрии 95 млн руб. за три года использования городом канализационного коллектора предприятия. Перекрыть коллектор «Автодизель» не может — в этом случае центр Ярославля попросту затопит, поскольку большая часть городской ливневой канализации фактически является бесхозной. Департамент, не согласившись с оценкой ущерба, заказал расчет по другой методике.

Иск ПАО «Автодизель» к ярославским властям был подан еще в июле 2017 года. Предприятие недовольно тем, что уличные стоки с городских ливневых канализационных сетей попадают в принадлежащий ему коллектор — откуда в неочищенном виде направляются прямиком в Волгу. «Неоднократные обращения в адрес города об установке очистных сооружений не дали результата. По итогам прокурорской проверки выдано предписание об устранении нарушения мэрией города и необходимости производить очистку стоков до законных нормативов»,— рассказал “Ъ” управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, представляющий интересы истца.

Юрист подчеркивает, что предприятию приходится постоянно объясняться перед проверяющими, «для которых не имеет значения, кто сливает сточные воды, а имеет значение, какого качества туда поступают стоки». На «Автодизеле», по словам адвоката, имеются собственные очистные сооружения и лаборатория, в которой ежедневно отслеживается качество сбрасываемых стоков. Перекрыть коллектор от уличных стоков истец не может — в этом случае, говорит господин Жаров, «центральная часть города мгновенно утонет под дождевыми и талыми водами, это приведет к негативным последствиям и гибели жителей и их имущества».

Невозможность производить очистку стоков, по его словам, чиновники объясняют бюрократическими проблемами и нехваткой денег. Проблема состоит в том, что большая часть ливневых систем не поставлена на баланс мэрии и фактически никому не принадлежит.

«По мнению мэрии, они не могут заняться решением проблемы, пока не будут поставлены на учет все объекты ливневой канализации, построенной еще в 1960-х годах»,— пояснил адвокат.

В случае отсутствия договора на пользование коллектором законодательство, по словам Евгения Жарова, позволяет взыскивать платежи за слив в канализационные системы, пользуясь расчетным методом пропускной способности. «Автодизель» рассчитал стоимость иска по методике учета пропускной способности канализационных сетей, утвержденной приказом Минстроя РФ № 641 от 17 октября 2014 года. Получилось 95 млн руб.

Ответчик считает, что расчет должен производиться по другой методике. Мэрия Ярославля посредством публичных торгов привлекла ООО «Компания «"Интегратор"» для изучения проблемы и обследования города на предмет наличия ливневых канализаций. До 30 ноября подрядчик должен разработать схему водоотведения поверхностных сточных вод на перспективу до 2030 года. «Выполнение работ в рамках данного контракта позволит городу осуществить точный расчет стоимости услуг по водоотведению и не допустить необоснованных трат бюджета города»,— сообщили “Ъ” в департаменте городского хозяйства. После выполнения работ и разрешения спора в суде администрация планирует заключить договор водоотведения «с учетом разработанной схемы, с применением должной методики и с соблюдением закупочных процедур в рамках действующего законодательства».

Александр Тихонов, Ярославль