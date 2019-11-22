К Земле приближается астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Неизвестный ранее малый астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, сообщается на сайте «Роскосмоса». Астероид имеет поперечный размер 10-15 м, это сопоставимо с метеоритом, который упал в районе Челябинска в 2013 году. Объект обнаружили 6 ноября при мониторинге на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, расположенном в районе села Передовое Амурской области.

Астероид обнаружили в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. Подтверждающие наблюдения были получены 8 ноября в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (США). «Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей»,— говорится в сообщении.

По информации «Роскосмоса», это уже второй астероид, обнаруженный Автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (в ее состав входит ЭОП-2-1) за последние три месяца. До этого в ночь с 27 на 28 июля специалисты обнаружили астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите, его максимальное сближение с Землёй произошло 28 июля, а минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.

Напомним, метеорит «Челябинск» упал 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль. Падение оказалось отмечено целой чередой взрывов, вызвавших массированную ударную волну. В результате пострадали свыше 1,2 тыс. человек. В трех тысячах домов выбило стекла, были повреждены коммуникации. Ремонт потребовался двум дворцам спорта и нескольким промышленным предприятиям. Совокупный ущерб составил 1 млрд руб.

О том, как ВЦИОМ оценил последствия катастрофы в Челябинске — в материале “Ъ”.