Twitter-активность довела учительницу до увольнения

Увольнение петербургского учителя из-за активности в интернете всколыхнуло социальные сети. Пользователи начали бурно обсуждать, стоило ли школе №579 лишать работы 25-летнего преподавателя истории Любовь Фролову. Девушка с 2013-го года вела аккаунт в Twitter под ником «Владычица пивная». Там она рассказывала про секс, алкоголь и неформальное общение с учениками. Однако в ноябре родители школьников сочли такие публикации непристойными и пожаловались на них директору. Причем об этом учительница рассказала в том же Twitter. В итоге девушке пришлось написать заявление по собственному желанию.

“Ъ FM” решил обсудить эту историю с представителями педагогического сообщества. Народный учитель России, преподаватель математики в московской гимназии №1567 Леонид Звавич считает, что девушке не стоило так открыто вести аккаунт в сети: «Учитель — публичная профессия, и, соответственно, нужно вести себя подобающе и не выкладывать компрометирующую информацию, тем более что, наверное, не все, что написано в Twitter этой преподавательницы — правда. Ей нужно было учитывать, что она работает в школе с детьми».

Сама Любовь Фролова называла преподавание «единственной работой, которую она хотела с детства». При этом к администрации школы у нее претензий нет. Теперь необходимо узнать детали этого увольнения, говорит заслуженный учитель России, академик РАО и директор московской школы №109 Евгений Ямбург. По его словам, родители тоже иногда чересчур требовательны к преподавателям, а учителя, наоборот, пытаются общаться с детьми на понятном им языке и в комфортной для них среде: «С одной стороны, преподаватель должен быть искренним, но это не может перерастать в заигрывания с детьми. Учительница молодая, она только нащупывает свой педагогический “почерк”, поэтому я не могу ее ни осуждать, ни оправдывать, я просто говорю, что это целый букет очень серьезных проблем, с которыми надо разбираться.

Это не просто информационный повод. Совершенно очевидно, что сегодня зашкаливает ханжество, и родители часто проявляют такую агрессию, как будто сами они образцы для подражания. Ситуацию, когда учительница ушла из школы, потому что была сфотографирована в закрытом купальнике после победы в соревнованиях зимнего плавания, посчитали излишне эротикой, родители написали жалобу, и администрация ее уволила. Здесь появляется новый блок проблем: школа стала сферой обслуживания, где клиент всегда прав. С подростками надо обсуждать серьезные вопросы, даже те, которые, как им кажется, не по уму, потому что они расположены к этому».

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В прошлом году российские педагоги начали выкладывать в соцсети фотографии в купальниках. Флешмоб запустили после того, как учительницу истории омской школы №7 Викторию Попову уволили из-за опубликованного снимка в стиле пин-ап. Девушка в свободное от основной работы время занималась в модельном агентстве. После появления ее фотографий в закрытом купальнике преподавателю также пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию. В мэрии поспешили добавить, что девушка нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагога.

Владимир Расулов