Иран заявил об успешном испытании собственной системы ПВО

Иран провел успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) собственного производства «Хордад-15», сообщает агентство Mehr. Ее испытали в ходе военных учений в провинции Семнан.

«Хордад-15» обнаруживает военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 км, малозаметные цели она находит в радиусе 85 км и поражать их может на расстоянии 45 км. Одновременно она перехватывает шесть объектов. ПВО можно подготовить к поражению целей за пять минут.

Иран представил систему ПВО собственного производства в июне 2019 года. Презентация проходила в Тегеране. «Хордад-15» передали на вооружение иранской армии.