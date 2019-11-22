ФАС хочет оштрафовать МГТС за недостоверную рекламу

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намерена оштрафовать на 100–500 тыс. руб. МГТС (входит в группу МТС) за недостоверную рекламу. Материалы проверки передали для возбуждения административного дела. По версии ФАС, нарушения были в СМС-сообщении о тарифе Super Smart.

Антимонопольная служба считает, что компания вводила потребителей в заблуждение. В рекламе не содержалось информации о том, что стоимость тарифа будет составлять 350 руб. в месяц только при покупке 2–3 сим-карт или в период промоакции. «Условия о размере абонентской платы, в том числе, что это цена промотарифа на определенный период,— это существенная информация, отсутствие которой может привести к обману ожиданий потребителей, потому что смысл рекламы искажается и вводит людей в заблуждение»,— считает замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Ирина Василенкова.

О том, как россияне получают компенсацию морального вреда за недобросовестную рекламу,— в материале “Ъ FM” «Состав шоколадки довел до суда».