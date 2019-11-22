Два сочинских заповедника можно будет посетить по единому цифровому билету

Компания Dream Team разработала мобильное приложение, благодаря которому можно будет приобрести билет на посещение сразу двух северокавказских заповедников – Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного. На доработку программы фонд «Цифровая долина. Сочи» вручил создателям приложения сертификат на 500 тыс. руб.

Сегодня, чтобы попасть сразу в Сочинский национальный парк и Кавказский биосферный заповедник, необходимо купить пропуски в разных кассах, которые находятся далеко друг от друга. Купить билет онлайн нельзя, как и продлить свой маршрут. Поэтому, по словам руководителя фонда «Цифровая долина. Сочи» Антона Немкина, туристы зачастую проходят из заповедника в заповедник “зайцами”, а Сочи теряет деньги.

По мнению господина Немкина, приложение «Зеленый билет» позволит только в 2020 году привнести в бюджет заповедников 4,2 млн руб. Для этого нужно будет ввести в программу паспортные данные и описать маршрут. Информация будет внесена в электронный пропуск, который можно будет оплатить онлайн через мобильное приложение. Электронный пропуск считается на входе в заповедник.

Василий Хитрых