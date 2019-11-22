Венгерская Народная Республика (ВНР)

20.08.1949

В соответствии с принятой двумя днями раньше конституцией провозглашена Венгерская Народная Республика. К этому моменту большинство лидеров оппозиционных партий были арестованы. Единственной действующей партией являлась Венгерская партия трудящихся (ВПТ), возникшая в 1948 году в результате слияния Венгерской коммунистической партии и Социал-демократической партии Венгрии. Первый секретарь ВПТ Матьяш Ракоши, «лучший ученик Сталина», по его собственному определению, стал фактическим главой государства и установил один из самых жестоких тоталитарных режимов в Восточной Европе.

1948–1953

Управление государственной безопасности (AVH) было главным орудием подавления инакомыслия. AVH завело досье на 1 млн человек при населении страны около 9,5 млн. Репрессиям подверглись 650 тыс. человек, из них около 400 тыс. человек были приговорены к тюремному заключению.

04.07.1953–18.04.1955

Вскоре после смерти Сталина премьер-министром ВНР был назначен Имре Надь, пытавшийся ослабить накал политических репрессий. Сохранивший пост первого секретаря ВПТ Матьяш Ракоши обвинил Надя в «правом уклоне» и сумел добиться его отставки.

18.07.1956

После секретного доклада Хрущева на XX съезде КПСС Ракоши стал объектом серьезной критики в венгерском обществе. Под давлением из Москвы он вынужден был оставить пост первого секретаря ВПТ, передав его своему ближайшему приближенному Эрне Гере.

23.10.1956–10.11.1956

Продолжающееся общественное недовольство коммунистическим режимом привело к народному восстанию (в венгерской и западной историографии — Венгерская революция 1956 года, в советской — Венгерский контрреволюционный мятеж 1956 года). Восстание было подавлено советскими войсками. По официальным советским данным, убито и пропало без вести 720 советских военнослужащих. По венгерским данным, с венгерской стороны было убито 2,5–3 тыс. человек.

01.11.1956

Взамен распущенной ВПТ была создана Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП). Временный исполком партии возглавил Янош Кадар.

08.11.1956

Янош Кадар, вернувшийся накануне в Будапешт после переговоров с советским лидером Никитой Хрущевым, объявил о переходе власти в стране к возглавляемому им Революционному рабоче-крестьянскому правительству.

Ноябрь 1956-го — начало 1960-го

В результате судов над участниками восстания 22 тыс. человек получили различные сроки, 13 тыс. были интернированы. Казнены, по различным данным, от 228 до 350 человек. Около 200 тыс. человек покинули Венгрию. Ряды ВСРП уменьшились по сравнению с ВПТ в восемь раз — с 800 тыс. до 100 тыс. человек.

16.06.1958

Имре Надь (в период восстания — председатель Совета министров Венгрии), Пал Малетер (министр обороны в правительстве Надя) и журналист Миклош Гимеш (выпускавший газету «Венгерская свобода») были казнены по обвинению в государственной измене.

07.05.1966

ЦК ВСРП объявил о введении в силу с 1 января 1968 года плана реформы экономики под названием «новый экономический механизм» (НЭМ). НЭМ, чем-то напоминающий советский НЭП 1920-х, предусматривал отказ от советской системы планирования экономики, отказ от фиксированных цен на многие виды товаров и услуг, создание рыночных отношений между предприятиями, развитие внешней торговли.

08.06.1985

Выборы в Государственное собрание Венгрии впервые проведены по альтернативной системе. В одномандатных округах выдвигалось минимум по два кандидата.

22.05.1988

После 32 лет пребывания у власти генеральный секретарь ВСРП Янош Кадар покинул свой пост. Его сменил Реже Ньерш, а Кадар получил специально изобретенную для него церемониальную должность председателя ВСРП.

02.05.1989

По приказу правительства Венгрии начат демонтаж заграждений из колючей проволоки на венгерско-австрийской границе — в железном занавесе, разделявшем Европу, была проделана первая брешь.

13.06.1989–18.09.1989

Прошли Венгерские круглые столы — переговоры между представителями властей и оппозицией, закончившиеся договоренностью об изменении конституции и других законодательных актов, а также о проведении свободных многопартийных парламентских выборов.

16.06.1989

В 31-ю годовщину казни Имре Надя, Пала Малетера и Миклоша Гимеша их останки, а также останки погибшего при подавлении восстания 1956 года полковника Йожефа Силади и умершего в заключении министра печати и пропаганды Гезы Лошонци были торжественно перезахоронены в будапештском сквере Героев.

24.06.1989

ВСРП возглавил президиум в составе Реже Ньерша (председатель), Кароя Гроса (генеральный секретарь), Миклоша Немета (премьер-министр) и Имре Пожгаи (государственный министр, секретарь кабинета министров).

06.07.1989

Скончался Янош Кадар.

07.10.1989

Венгерская социалистическая рабочая партия была преобразована в Венгерскую социалистическую партию.

16–20.10.1989

Парламент Венгрии принял законы, отражающие достигнутые в ходе Круглых столов договоренности о реформах в стране.

23.10.1989

В 33-ю годовщину начала Венгерского восстания Венгерская Народная Республика прекратила существование. Была провозглашена Венгерская Республика.