Число производственных субъектов МСП в Удмуртии выросло с начала года на 21,7%

За 10 месяцев 2019 года в Удмуртии на 21,7% или на 13,8 тыс. единиц увеличилось число производственных субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на постпреда главы Удмуртии при Президенте РФ Михаила Хомича, который выступил с докладом в Совете Федерации (СФ).

Также господин Хомич попросил рассмотреть членов СФ по экономической политике вопрос о возможности финансирования строительства промышленных парков в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021-2022 годах». «Всего по нацпроекту финансирование составило более 1 млрд руб., в том числе на реализацию проектов промышленных парков. Сейчас два парка застраиваются. Планируется, что в ближайшие 10 лет налоговые поступления от управляющих компаний и резидентов промпарков на 1,5 млрд руб. превысят сумму предоставленных субсидий. Глава Удмуртии поставил задачу по поддержке частной инициативы, и мы хотим создавать промпарки и технопарки, готовим пять новых площадок в трех муниципалитетах республики»,— отметил пострпред. Комитет СФ по экономической политике поддержал предложение Михаила Хомича.