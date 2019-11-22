«РусАгро» предъявило МЖК «Армавирскому» 32,2 млрд рублей долга

Конкурсный управляющий АО «Масложиркомбинат “Армавирский”» Сергей Мучаев сообщил о поступлении в адрес банкрота требования ООО «Группа Компаний “РусАгро”» в размере 32,2 млрд руб. Уточняется, что задолженность предприятия возникла на основании договоров об открытии кредитной линии и договоров поручительства. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Группа «Русагро», купившая долги «Солнечных продуктов» на сумму 34,7 млрд руб., выставила масложиркомбинат «Армавирский» на продажу. В феврале 2019 года ООО «ОтрадаАгро», входящее в «Русагро», обратилась в ФАС с ходатайством о получении в собственность основных производственных средств МЖК «Армавирский». Стоимость комбината оценивалась в 1 млрд руб.

Неделю назад ООО «Волжский терминал» подало требование о включении в реестр требований кредиторов АО «МЖК “Армавирский”» задолженности в размере 22,89 млн руб. Ранее к конкурсному управляющему банкрота обратились ООО «ДАЙМЭКС-Краснодар» с требованием о включении в реестр задолженности в размере 15,8 тыс. руб., а также ООО «Капитал Факторинг» с требованием в размере 1,2 млрд руб. Последняя задолженность, согласно сообщению управляющего, возникла на основании генерального соглашения о факторинговом обслуживании и договора поручительства.

В начале октября этого года арбитражный суд Краснодарского края признал АО «МЖК “Армавирский”» несостоятельным. В отношении него было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства сроком на шесть месяцев. Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 1 апреля 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Масложиркомбинат “Армавирский”» зарегистрирован в Армавире в 1996 году. Основной вид его деятельности - производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Головной компанией общества значится кипрская QUARTLINK HOLDING LIMITED. Выручка МЖК по итогам 2018 года составила 1,74 млрд руб., убыток 203,9 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2018 года составляла 198,9 млн руб.

Дмитрий Михеенко