Польша выдала России обвиняемого в хищении 17 млрд руб. экс-главу НПО «Космос»

Польша выдала России бывшего владельца и руководителя строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщила Генпрокуратура России. Предпринимателя обвиняют в хищении около 17 млрд руб.

Андрея Чернякова задержали в конце 2017 года в аэропорту Варшавы. Он планировал улететь на Украину. Польские суды удовлетворили запросы Генпрокуратуры о выдаче господина Чернякова еще в 2018 году по линии МВД, однако в это время пришел запрос еще и от Следственного комитета России. В октябре 2019 года суд снова решил экстрадировать бизнесмена. При этом сам господин Черняков, по данным “Ъ” высказал в суде желание вернуться в Россию.

Как сообщает Генпрокуратура, предпринимателя обвиняют по нескольким делам:

в хищении 14 млрд руб. у Банка Москвы в 2011–2012 годах. Эти деньги были направлены НПО «Космос» в качестве кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта;

в хищении 2,89 млрд руб. у компании НПО «Космос» в 2013–2014 годах. Деньги он якобы перевел на расчетные счета аффилированных предприятий в счет погашения задолженности;

в хищении денег при строительстве многофункционального комплекса Академии дзюдо России в 2011 году. Он получил 28 млн руб. по контракту, но не закончил строительство, подделал акты о приемке работ;

в невыплате зарплаты своим работникам на сумму 183 млн руб. в 2013–2014 годах.

Почему бизнесмен захотел вернуться в Россию — в материале “Ъ” «Андрей Черняков устал сидеть в Польше».