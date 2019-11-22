Польша выдала России обвиняемого в хищении 17 млрд руб. экс-главу НПО «Космос»

Польша выдала России бывшего владельца и руководителя строительной компании НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщила Генпрокуратура России. Предпринимателя обвиняют в хищении около 17 млрд руб.
Андрея Чернякова задержали в конце 2017 года в аэропорту Варшавы. Он планировал улететь на Украину. Польские суды удовлетворили запросы Генпрокуратуры о выдаче господина Чернякова еще в 2018 году по линии МВД, однако в это время пришел запрос еще и от Следственного комитета России. В октябре 2019 года суд снова решил экстрадировать бизнесмена. При этом сам господин Черняков, по данным “Ъ” высказал в суде желание вернуться в Россию.
Как сообщает Генпрокуратура, предпринимателя обвиняют по нескольким делам:
Почему бизнесмен захотел вернуться в Россию — в материале “Ъ” «Андрей Черняков устал сидеть в Польше».
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