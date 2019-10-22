Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО «Космос» Чернякова

Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Суд выразил согласие на расширение списка обвинений, которые предъявляются господину Чернякову в России и будут рассматриваться российским правосудием после его выдачи в РФ, при этом вердикт польского суда еще может быть оспорен в апелляционном суде.

«Я доволен решением суда»,— цитирует господина Чернякова ТАСС. Экс-глава НПО «Космос» заявил, что хочет как можно скорее завершить процесс и попасть в руки российского правосудия, поскольку «устал от этого дурдома». «Я стремлюсь к тому, чтобы как можно скорее это закончить. Я не верю в польское правосудие. Я понимаю, что все дела объединили в одно. Из-за этого меня отправят в Екатеринбург. Но тем не менее я хочу уехать в Россию, так как там правосудие имеет хоть какой-то смысл»,— сказал он.

Андрей Черняков был задержан правоохранительными органами Польши в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя поддельный румынский паспорт, он планировал улететь в Киев. В России господин Черняков обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, получив кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, он направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. В результате кредит не был погашен, а долги НПО «Космос» перед банком превысили 30 млрд руб. Затем дело возбудили в следственном управлении СКР по Свердловской области — в нем речь шла о еще одном мошенничестве и невыплате зарплат в дочерних компаниях НПО (ст. 145.1 УК РФ), которые отправляли рабочих из Екатеринбурга в Москву. Сейчас все эти дела находятся в производстве СУ СКР по Свердловской области.

Подробнее о деле — в материале “Ъ”.