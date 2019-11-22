ЦБ приманивает биометрические данные льготами

Банки готовы снизить ставки по кредитам для тех, кто сдаст биометрические данные. Как пишут «Известия», такую возможность рассматривают сразу несколько крупных кредитных организаций. Им выгодно подтверждать личность по изображению лица и цифровому «слепку» голоса. К тому же данные хранятся в Единой биометрической системе, которую курирует Центробанк. Ради ее наполнения регулятор предложил банкам льготы: они смогут создавать меньше резервов, если кредит берет гражданин с подтвержденной биометрией.

В первую очередь могут подешеветь потребительские кредиты, считает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Что касается автомобильного и ипотечного кредитования, сложно предугадать, потому что ставки сейчас и так сильно снизились. Я бы прогнозировал здесь скидку в районе 0,2-0,3%. Если мы говорим о потребительском кредитовании, здесь процентные ставки понизятся на 1-1,5%. Безусловно, найдутся потребители, которых заинтересует дополнительная скидка, которые не видят в этом ничего предосудительного.

Скорее всего, это мера Центробанка по контролю в целях противодействия мошенничеству, когда злоумышленники пытаются параллельно в нескольких банках брать кредиты по поддельным документам. Государство таким образом стимулирует большую массу населения выходить в легальное поле. Я не вижу опасности в раздувании “пузыря”, все это будет происходить достаточно плавно, и количество желающих взять займы, в том числе с биометрией по сниженной ставке, будет расти постепенно и вряд ли приведет к каким-то проблемам в будущем».

Часть клиентов опасаются сдавать биометрические данные хотя бы из-за постоянных сообщений об утечках информации из банков. Людям просто нужно привыкнуть к новой технологии: прошло слишком мало времени с того момента, как начали централизованно внедрять биометрию, говорит основатель проекта Fintech Lab Антон Арнаутов: «Все это, как всегда, несколько преувеличено. Да, будет много разговоров, кейсов, но я не думаю, что это сильно повлияет на пользователей. Мы хотим все и сразу, и когда в течение полугода россияне не начали сдавать свои биометрические данные, все решили, что они этого делать не хотят. На самом деле должна произойти достаточно большая психологическая перемена, чтобы технология начала пользоваться спросом.

Мы сильно торопим события: Центральный банк хочет как можно быстрее все это ввести.

Ранние клиенты придут буквально в ближайшие месяцы, но чтобы это стало более массовым, должен пройти как минимум год. Россияне достаточно быстро привыкают и адаптируются к новым технологиям».

Насколько распространена технология оплаты при помощи изображения лица Читать далее

Единая биометрическая система от Центробанка конкурирует с аналогичным сервисом Сбербанка. Как заявлял глава кредитной организации Герман Греф, в его базе хранятся данные миллионов клиентов. У централизованной системы от регулятора — на порядки меньше.

Сергей Гусев