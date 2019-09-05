Система оплаты распознает лица

Россиянам предложат расплачиваться при помощи изображения лица. Технологию в октябре представит «Ростелеком», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Пользователю нужно будет сдать свои биометрические данные в отделении банка и привязать их к карте. После этого ни телефон, ни кредитка для оплаты покупок не потребуются. Смогут ли россияне отказаться от традиционных платежных средств? И безопасна ли идентификация по лицу? Разбирался Илья Сизов.

Пару месяцев назад в соцсетях разлетелось видео, на котором человек оплачивает покупки в магазине при помощи лица, просто посмотрев в камеру. Такую технологию сейчас внедряют в Китае. На опыт КНР ссылаются и представители «Ростелекома». Ожидается, что через месяц компания покажет кофемашину, в которой можно расплатиться без наличных, пластиковой карты или телефона. А позже в этом году технологию хотят вывести на широкий рынок. Но даже в Китае оплата при помощи идентификации лица — далеко не повсеместное явление, говорит шеф пекинского бюро ТАСС Андрей Кириллов: «Я бы не сказал, что это очень распространено. Я лично не пользуюсь и, более того, ни разу не видел, чтобы китайцы в моем присутствии расплачивались таким способом. Может быть, в более продвинутом Шанхае такое и есть. Да, эта технология достаточно известная и модная, но, видимо, не у всех. Часто расплачиваются электронным кошельком, в ряде случаев наличными или картой, поскольку с тебя требуют, чтобы ты платил с телефона».

«Ростелеком» управляет Единой биометрической системой, с помощью которой россияне могут дистанционно взять кредит или открыть счет в банке. Кстати, в области оплаты по изображению лица у «Ростелекома» есть конкурент — Сбербанк. Сейчас компания тестирует такую систему совместно с «Азбукой вкуса». Правда, в «Ростелекоме» уверены, что два проекта могут работать параллельно. Чтобы платить с помощью идентификации лица, в магазинах нужно установить специальные инфракрасные камеры, наподобие тех, которыми оснащены последние модели iPhone. И технически сделать это несложно, считает заместитель гендиректора «Битрикс 24» Сергей Кулешов. Правда, россиянам понадобится время, чтобы привыкнуть к нововведению. «Когда появляется очередная технология, которая так или иначе упрощает жизнь, она однозначно своевременна. Другой вопрос, насколько к этому готовы сами люди. Все это всегда упирается в деньги.

Эффективность расходов будет складываться как раз из того, сколько людей захочет пользоваться этой технологией.

Единственная польза, которую можно здесь увидеть, — это то, что человеку не нужно ничего с собой носить. Наверное, в каких-то случаях это будет удобно. Но говорить о том, что сейчас все побегут расплачиваться таким образом, я бы не торопился»,— заключил Кулешов.

Технологические издания нередко сообщают, что хакерам удалось взломать очередную систему распознавания лица на телефоне. Для этого, например, можно распечатать на 3D-принтере маску жертвы. Такая процедура стоит не больше $300, объясняет гендиректор компании Intems Алексей Титов. Он сомневается, что использовать изображение лица для платежей безопасно: «Платежные сервисы привлекают особое внимание киберпреступников. Они тоже знают, что такое искусственный интеллект. Когда мне говорят про возможность расплатиться с помощью идентификации по лицу, я всегда задаю простой вопрос: а как будут расплачиваться близнецы? Ни одна система видеоаналитики не работает безошибочно. Система распознавания лиц с целю оплаты еще не настолько совершенна».

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По данным газеты «Ведомости», оплата при помощи идентификации лица без дополнительной проверки будет доступна только для операций до 1 тыс. руб. Поэтому собеседники “Ъ FM” успокаивают: вряд ли хакеры будут тратить время и ресурсы ради столь небольших сумм.

Использовать для оплаты биометрические данные из системы «Ростелекома» пока запрещено законом. Но такую возможность сейчас обсуждают в Госдуме. ЦБ рассчитывает, что законопроект примут в осеннюю сессию.