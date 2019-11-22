Getin Holding S.A. начала переговоры с группой Газпромбанка о продаже 100% Carcade

Польская компания Getin Holding S.A. начала переговоры с группой Газпромбанка о продаже ей 100% акций лизинговой компании Carcade, говорится в сообщении (.pdf) компании. Кроме того, Getin Holding начала выкуп у Carcade 22,06% акций белорусского Идея-банка.
«Заключение вышеупомянутых соглашений зависит среди прочего от согласия наблюдательного совета эмитента»,— говорится в сообщении Getin Holding S.A.
Входящий в группу Газпромбанка «Газпромбанк Лизинг» подтвердил «Интерфаксу» факт переговоров с польской компанией. «Детали возможной сделки являются предметом обсуждения договаривающихся сторон и не могут быть раскрыты третьим лицам»,— заявил представитель «Газпромбанк Лизинга».
Компания Carcade была основана в 1996 году и является стопроцентно дочерней компанией польской группы Getin Holding S.A. Среди крупнейших кредиторов компании — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Юникредитбанк. Carcade предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей, коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники.
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