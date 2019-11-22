Зарубежные СМИ: Какие теории заговора приписывают Кремлю?

Россию обвинили в распространении теорий заговора. Бывший советник Дональда Трампа по российским вопросам Фиона Хилл назвала сообщения о вмешательстве Украины в американские выборы вымыслом и пропагандой Кремля. 21 ноября в Палате представителей завершились слушания об импичменте президента США. Кроме госпожи Хилл, показания также давал сотрудник посольства в Киеве Дэвид Холмс. Он поделился новыми свидетельствами о давлении президента США на Владимира Зеленского. Чем закончились слушания об импичменте — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

И Фиона Хилл, и Дэвид Холмс, которые выступили в Палате представителей, называли себя беспартийными и аполитичными, пишет The New York Times. Но их заявления явно поддерживали точку зрения демократов. Холмс рассказал Конгрессу о телефонном разговоре Дональда Трампа и американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда. Президент США интересовался, планирует ли Владимир Зеленский цитата «провести расследование», очевидно, против Джо Байдена. Холмс утверждает, что услышал беседу во время обеда сотрудников Госдепартамента в Киеве. Трамп поспешил отреагировать: по его словам, услышать разговор не по громкой связи практически невозможно.

Как отмечает CNN, бывший советник Трампа по России Фиона Хилл косвенно упрекнула сторонников главы государства в поддержке «теорий заговора». Речь идет о версии, согласно которой в выборы 2016 года вмешивалась Украина, чтобы помешать Трампу стать президентом. По словам Хилл, эти слухи распространяют российские спецслужбы, пытаясь расколоть американское общество. Показания Хилл раскритиковал республиканец Девин Нуньес. Он допустил, что вмешиваться в выборы могли обе страны.

Демократы надеются, что аргументы, которые прозвучали на слушаниях, убедят американцев в необходимости импичмента, пишет Politico. Сами противники Трампа теперь точно уверены, что президент злоупотребил властью и оказывал давление на Украину. Но республиканцы по-прежнему настаивают, что все обвинения против президента основаны на предположениях, а не фактах. Обе стороны теперь еще больше уверены в своей правоте. Именно этого опасалась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, когда выступала против слушаний об импичменте.

Теперь, когда слушания завершились, комитет по разведке должен обобщить показания свидетелей и передать их в юридический комитет. Именно он решит, выносить ли Трампу официальное обвинение. Если да — Трамп предстанет перед судом в Сенате, напоминает The Guardian. Этот орган контролируют республиканцы, так что оправдательный приговор — наиболее вероятен.

Илья Сизов