Поборник эффективности

В Нижегородском райсуде состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего депутата гордумы и директора муниципальных кладбищ Николая Ингликова. Напомним, он заставлял смотрителей кладбищ сдавать теневые доходы, на эти деньги благоустроив Бугровское кладбище. Обвинение считает, что 620 тыс. из незаконных поборов обвиняемый взял себе как взятку с подчиненного. Поэтому прокуратура попросила, чтобы Николая Ингликова посадили на девять лет, назначив ему крупный штраф. Защита, наоборот, доказывала, что все нелегальные заработки смотрителей господин Ингликов эффективно тратил на стройку и ремонты, поэтому осудить его надо на условный срок только за превышение полномочий, которое он признает.

Перед началом прений Николай Ингликов, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий, попросил допросить свидетелем бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова. Бывший сити-менеджер прислал в суд заявление, охарактеризовав подсудимого как инициативного и целеустремленного руководителя. Господин Белов, по словам защиты, был готов рассказать о том, что в 2017 году бюджет города не выделял средств на развитие городских кладбищ, а перед Николаем Ингликовым стояла задача «привлекать сторонних инвесторов» в ритуальную сферу.

Напомним, суть обвинения заключается в том, что таковых «инвесторов» директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» нашел в своем коллективе, предложив смотрителям отдавать их неучтенные заработки. По данным следствия, в 2017-2018 годах смотрители Бугровского кладбища Валерий Майоршин и Александр Игнатов, опасаясь увольнения, передали через посредников в общей сложности 600 тыс. руб. наличными, ежемесячно выплачивая по 50 тыс. в конвертах. Еще 620 тыс. частями внес смотритель Новосормовского кладбища Андрей Осетров. Ему, по данным гособвинения, руководитель поставил задачу сдавать по 200 тыс. руб. ежемесячно (при этом официальные зарплаты смотрителей составляли около 13-14 тыс.). Полученные от смотрителя Осетрова деньги следствие считает крупной взяткой, которую он передавал лично для Николая Ингликова.

Судья решил не откладывать заседание для допроса Сергея Белова и отказался приобщать его заявление. В прениях гособвинитель посчитал доказанными коррупционные действия обвиняемого и по совокупности статей попросил приговорить его к девяти годам заключения и штрафу в 31 млн руб. Трое адвокатов Николая Ингликова, наоборот, подробно анализировали материалы дела, рассказывая, что нет ни одного доказательства того, что 620 тыс. от Андрея Осетрова руководитель присвоил. По словам защитников, суд «поставил барьер объективному разбирательству», не дав провести фоноскопическую экспертизу переговоров со смотрителем и строительную экспертизу понесенных расходов.

По словам защиты, общий бюджет благоустройства Бугровского кладбища и ремонтных работ на старом Автозаводском кладбище составил 3 млн руб. Половину из них в качестве спонсорской помощи по просьбе Николая Ингликова предоставила фирма «Динго», еще более миллиона рублей он собрал со смотрителей. На эти деньги на Бугровском кладбище построили ритуальный зал, сделали дорожки и контейнерную площадку, отреставрировали мемориал «Стена плача». Себе в карман директор не взял ни копейки, утверждали адвокаты. Защита попросила переквалифицировать обвинение на превышение полномочий и наказать бывшего депутата условным сроком. Вину в должностном преступлении он признал полностью и возместил ущерб двум смотрителям Бугровского кладбища. Те попросили не наказывать бывшего руководителя по их эпизоду, считая, что Николай Ингликов уже все осознал и достаточно наказан, просидев 20 месяцев в тюрьме.

Обвиняемый пояснил суду, что он хотел «показать свою эффективность руководству» и создал человеческие условия для прощания с покойными на Бугровском кладбище в отсутствие финансирования со стороны муниципалитета. «Дополнительные доходы» на кладбищах всегда были и будут, и если бы его не арестовали, он бы и Новосормовское кладбище успел благоустроить, рассказал Николай Ингликов, попросив прощения у подчиненных за свои действия. 27 ноября ему предоставят последнее слово, после чего суд удалится на вынесение приговора.

Роман Кряжев