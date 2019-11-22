Rolls-Royce представил Wraith с вышитым соколом

Rolls-Royce Wraith Falcon. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Wraith Falcon. Фото: Rolls-Royce

Созданием автомобиля по заказу неназванного клиента занимались специалисты подразделения Rolls-Royce Bespoke, которые на протяжении месяца выполняли состоящую из 250 тыс. стежков вышивку на обивке потолка.

Для создания рисунка дизайнеры сначала наблюдали за реальной птицей, чтобы понять характер ее движений и игру света на перьях, а затем, изменив форму клюва и разрез глаз для более агрессивного облика, сделали вышивку.

Кузов Rolls-Royce Wraith Falcon окрашен в сочетание цветов Bala Blue и Andalusian White, а оттенок Arctic White использован для нанесения стилизованных под крылья сокола элементов. Салон отделан кожей цвета Charles Blue, а на подлокотнике заднего сиденья также вышит рисунок, символизирующий крылья сапсана.

Напомним, ранее Rolls-Royce представил особое исполнение купе Wraith, которое посвящено Москве — линейку Black and Bright.