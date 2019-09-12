Rolls-Royce посвятил особые Wraith Москве

Компания Rolls-Royce представила особое исполнение купе Wraith, которое посвящено Москве — линейку Black and Bright, в которую вошли три автомобиля Rolls-Royce Wraith Black Badge.

Особенностью машин стало эксклюзивное оформление. Основной цвет кузова — ярко-зеленый Brennen Green, насыщенный оранжевый Orange Metallic и пурпурный Twight Purple — сочетается с глубоким черным Diamond Black.

Салон купе отделан черной кожей с кожаными вставками, швами и вышивкой монограммы «RR» нитью в тон кузова, а декоративные панели выполнены из углепластика с алюминиевым волокном. Между задними сиденьями вышит знак бесконечности, пороги декорированы накладками с гравировкой знака бесконечности и надписью: «Black and Bright. Специально для Rolls-Royce Motor Cars Moscow».

Фирменное «звездное небо» (подсветка салона с помощь встроенных в обивку крыши диодов) Rolls-Royce впервые в истории модели сделано цветным. В зависимости от цвета кузова, диоды светятся оранжевым, зеленым или лиловым цветом.

Напомним, ранее Rolls-Royce представил особую линейку Pebble Beach 2019 Collection, которые были доступны только посетителям Monterey Car Week-2019.