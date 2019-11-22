Экс-судья из Сочи Дмитрий Новиков стал адвокатом

Дмитрий Новиков, бывший судья Хостинского районного суда Сочи, сдал квалификационный экзамен в адвокатской палате Краснодарского края и принес присягу адвоката. Эту информацию “Ъ-Юг” озвучил сам господин Новиков, который в настоящее время является популярным видеоблогером, его разоблачительные сюжеты в Youtube набирают большое количество просмотров.

В январе текущего года Верховный суд РФ оставил в силе приговор Ростовского областного суда, который, как писал “Ъ-Юг”, признал Дмитрия Новикова виновным в совершении должностях преступлений, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Господин Новиков не признает себя виновным и настаивает на том, что его уголовное преследование были инспирировано высокопоставленными должностными лицами в судейском сообществе. Приговор Ростовского областного суда обжалован в кассационной инстанции, сообщил “Ъ-Юг” Дмитрий Новиков.

Подробнее о деле Дмитрия Новикова читайте в материале “Ъ-Юг” «У судьи все сроки вышли»

Анна Перова, Краснодар