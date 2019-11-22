На конкурс по реставрации самарской Фабрики-кухни заявку подала одна компания

АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» («МНРХУ») стало единственным участником конкурса по реставрации Фабрики-кухни завода им. Масленникова. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Москве. Учредителем АО «МНРХУ» является Росимущество РФ, генеральный директор – Алексей Меньшов.

ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявила о поиске подрядчика, который отреставрирует Фабрику-кухню в октябре. Стартовая цена контракта составляла свыше 1,3 млрд руб. Подрядчик должен будет выполнить работы до октября 2021 года.

Здание Фабрики-кухни, памятник эпохи конструктивизма, было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Сначала в нем размещался комбинат питания при заводе им. Масленникова, а в 1990-е годы после перехода объекта в частную собственность — торговые ряды. Позже Фабрика-кухня пришла в запустение, и возникла необходимость ее реставрации. В сентябре 2013 года во время рабочего визита в Самару министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал властям региона финансовую поддержку в восстановлении объекта. В декабре этого же года здание стало собственностью региона. Позже ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время объект находится на реконструкции. После проведенных работ в ней откроется филиал Государственной Третьяковской галереи.

Ани Айвазян