Минкульт и онлайн-кинотеатры согласовали сбор данных о просмотрах

Министерство культуры направило в правительство поправки к закону о кинематографии, обязывающие онлайн-кинотеатры предоставлять данные о просмотре фильмов и сериалов на их площадках, сообщила газета «Ведомости». Ранее онлайн-кинотеатры выступали против идеи собирать данные о показах фильмов. Как пишут «Ведомости», на согласование поправок министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь 2019 год.

Поправки Минкульта вводят в закон о кинематографии понятие «онлайн-кинотеатр». Согласно поправкам, ведомство должно создать и вести реестр онлайн-кинотеатров, а данные о зрителях обязаны передавать все видеосервисы, сколько бы посетителей они ни собирали и кто бы ими ни владел — российская компания или иностранная.

Онлайн-кинотеатры будут обязаны передавать в Единую федеральную автоматизированную информационную систему название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, число просмотров, указано в поправках. Данные об онлайн-просмотрах будут доступны только чиновникам, а об аудитории конкретного фильма или сериала — чиновникам и правообладателю этого контента.

Поправками не предусмотрен отдельный штраф за непредоставление онлайн-кинотеатрами необходимых данных. Как отмечает издание, вероятно, им будут назначать те же штрафы, что и обычным кинотеатрам,— от 0,001% до 0,01% дохода.

Напомним, в мае ассоциация «Интернет-видео», объединяющая таких игроков, как ivi, Okko и Amediateka, направила письмо в Минкульт против принятия поправок. По мнению игроков отрасли, это не даст объективную картину о просмотрах в интернете, а поставит российские онлайн-кинотеатры в невыгодное положение, в том числе из-за крупных штрафов. По информации источников «Ведомостей», итоговый текст поправок устраивает большинство онлайн-кинотеатров.

Подробнее об инициативе Минкульта — в материале “Ъ FM” «Онлайн-кинотеатры не хотят систематизироваться».