На Ставрополье наказали весь причастный к заражению пациентов ВИЧ медперсонал

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве рассказал, что ответственность за заражение пациентов ВИЧ-инфекцией в инфекционном отделении больницы в Буденновске понес весь причастный медперсонал. Запись мероприятия опубликована на сайте «Россия сегодня». По словам губернатора, за случившееся наказана не только старшая медсестра. Увольнения и другие дисциплинарные взыскания коснулись всех причастных: от главврача до дежурных смены.

«Такой сложный случай никак не может быть локальным. И мы не должны на это реагировать так, будто такого больше повториться не может. Разумеется, мы это расследовали и сделали все необходимые выводы»,— сказал господин Владимиров.

Как ранее писал “Ъ”, следствие по делу о заражении в медицинском учреждении ВИЧ-инфекцией началось в конце 2018 года, когда один из пациентов, проходивший ранее в том же году лечение в инфекционном отделении СВМП №1, обнаружил, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Расследование показало, что в августе и сентябре 2018 года пять человек, проходивших лечение в стационаре инфекционного отделения СВМП №1, заразились ВИЧ. Среди потерпевших оказались трое детей, младшему из которых полтора года. Пострадавшие заразились через кровь, то есть могли получить инфекцию в ходе оказания медпомощи. Следствие считает, что виновной в заражении стала старшая медсестра инфекционного отделения. Ее обвиняют в халатности.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону