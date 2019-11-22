Уголовное дело депутата заксобрания передано в суд

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении депутата заксобрания Ильи Кузьмина, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении особо тяжкого преступления. Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дата начала процесса и судья пока не определены.

По версии следствия, 24 февраля 2019 года во дворе многоквартирного жилого дома в городе Соликамске с целью повышения своего имиджа депутат инсценировал покушение на свое убийство с искусственным созданием доказательств обвинения. В этот же день о «покушении» он сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях.

Несколько месяцев господин Кузьмин был потерпевшим по делу о покушении, но в начале июня был задержан в связи с расследованием дела о заведомо ложном доносе, которое в отношении депутата возбудил руководитель СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Депутату предъявили обвинение и арестовали. В настоящее время он содержится в СИЗО. Сам господин Кузьмин вину категорически не признает.