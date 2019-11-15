«Детский мир» ждут в Индии

На долю АФК «Системы» Владимира Евтушенкова в «Детском мире» появились неожиданные претенденты. Компанией заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле. Частично профинансировать сделку, стоимость которой оценивается до 42 млрд руб., может Сбербанк.

Об интересе Surya Group к приобретению доли АФК «Система» в «Детском мире» “Ъ” сообщил источник, знакомый с обсуждением сделки. Surya Group развивает в России магазины британского бренда Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony (JS Casual, JS Selected и др.). Близкий к «Системе» собеседник “Ъ” подтвердил, что менеджеры корпорации проводили предварительные переговоры с президентом Surya Group Рави Навлани. По словам источника “Ъ”, соинвестором в сделке может выступить Reliance Industries — один из крупнейших холдингов в Индии с активами в энергетике, нефтехимии, ритейле и пр. Во втором квартале 2019 года выручка Reliance выросла на 4,8%, до $23,1 млрд, чистая прибыль — на 18,3%, до $1,6 млрд.

«Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира». Еще 14,03% управляет Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation). Остальное — в свободном обращении. На конец сентября 2019 года «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». В январе—сентябре 2019 года выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб. Господин Навлани и представитель «Системы» отказались от комментариев. В Reliance на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» как минимум с середины 2018 года. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение. На Московской бирже в четверг пакет «Системы» стоил около 37 млрд руб. АФК, видимо, ждет премию в 20–30%, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Таким образом, стоимость доли «Системы» может быть до 42 млрд руб. Финансировать сделку частично может Сбербанк. Как говорится в письме топ-менеджера Московского банка Сбербанка Reliance Industries, банк подтверждает «готовность рассмотрения проекта» по финансированию покупки 52,1% «Детского мира» на сумму до 30 млрд руб. сроком до семи лет. Копия письма есть у “Ъ”. В Сбербанке на вопросы не ответили.

В октябре Hindustan Times сообщила, что Рави Навлани задержан полицией Мумбая. По данным местных властей, которые приводило издание, бизнесмен от лица CEO Reliance рассылал партнерам компании предложения о высокодоходных инвестициях. В Reliance тогда не смогли подтвердить личность господина Навлани. Сам бизнесмен пояснил “Ъ”, что «был приглашен» полицией в Индии после поступления на него жалобы. «Поскольку никаких доказательств (правонарушений.— “Ъ”) не было найдено, я был свободен спустя 96 часов»,— заявил он.

По словам источника “Ъ”, Surya Group и Reliance хотят сделать из «Детского мира» глобального игрока и вывести сеть прежде всего в Индию. Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев говорит, что ассортимент, сильный e-commerce и ценовая политика компании позволяют масштабировать ее модель не только в Индии, но в странах БРИКС с похожим на Россию уровнем развития и экономики. По словам господина Ибрагимова, если появится покупатель с деньгами, «Система» продаст свою долю: корпорации нужно снижать долг. На 30 июня показатель был на уровне 217,9 млрд руб., сообщала «Система».

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова