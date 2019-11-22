Сбербанк обжалует в ВС РФ отмену сделки с «Сухим» по опционам на 13,5 млрд рублей

Сбербанк подал в Верховный суд России кассационную жалобу по судебным актам трех инстанций, которые признали недействительными сделки барьерного валютного опциона, заключенные с авиаконцерном «Сухой», следует из информации в картотеке арбитражных дел. «Сухой» должен был выплатить банку порядка 13,5 млрд руб.

Согласно информации картотеки, жалоба поступила в Верховный суд 21 ноября. Сбербанк просит пересмотреть мартовское решение арбитражного суда Москвы, июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и октябрьское постановление арбитражного суда Московского округа.

Напомним, пять сделок поставочного валютного опциона было заключено между Сбербанком и АХК «Сухой» в 2013–2014 годах. Среди условий сделок — при росте курса доллара выше 40,25 руб./$ продажа «Сухим» Сбербанку валюты по курсу 28,3 руб. на общую сумму $248,4 млн. В сентябре 2016 года прокуратура Москвы подала иск с требованием признать эти сделки недействительными.

В августе 2017 года Сбербанк направил прокуратуре и «Сухому» проект мирового соглашения по спору. Банк предлагал авиационному холдингу выплатить 13,5 млрд руб. в течение двух лет. Кредитная организация, в свою очередь, обязалась выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб. В апреле 2018 года Арбитражный суд Москвы признал сделку недействительной, удовлетворив иск столичной прокуратуры.