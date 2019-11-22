Большое Савино попало в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры РФ

Аэропорт Большое Савино включен в лист ожидания комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, утвержденного правительством РФ. Всего в списке оказалось 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, общая сумма на их реконструкцию составляет 174,7 млрд руб.

Модернизацию аэропорта Большое Савино оценили в 4,9 млрд руб., из них 4,7 млрд руб.— федеральное финансирование. Эти средства направят на реконструкцию магистральной рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования. Подробнее — в материале "Ъ" «Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей».

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Большое Савино находится в федеральной собственности, является полосой совместного использования Минобороны и аэропорта Пермь (75% в собственности «Новапорта», 25% — в краевой собственности). Последний раз ВПП реконструировалась в 2002 году, тогда ее удлинили на 700 м (с 2,5 до 3,2 тыс. м). Новая реконструкция необходима из-за магистральной рулежной дорожки (МРД), которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатируется, поскольку не соответствует нормам безопасности.

Ранее сообщалось, что «Новапорт», основной акционер пермского аэропорта, за свои средства добровольно разрабатывает проект реконструкции взлетно-посадочной полосы Большого Савино. Наличие такого проекта — условие Росавиации, при котором федеральные власти готовы реконструировать полосу.