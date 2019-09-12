В правительстве РФ признали целесообразность реконструкции ВПП Большого Савино

Аналитический центр при правительстве РФ рассмотрел вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы Большого Савино и признал ее целесообразной, сообщил “Ъ-Прикамье” источник в минтрансе края. По его данным, это произошло в конце лета. Сейчас документы должен подготовить Минтранс РФ и вынести проект на рассмотрение правительственной комиссии.

Ранее сообщалось, что «Новапорт», основной акционер пермского аэропорта, за свои средства добровольно разрабатывает проект реконструкции взлетно-посадочной полосы Большого Савино. Наличие такого проекта — условие Росавиации, при котором федеральные власти готовы реконструировать полосу. Стоимость реконструкции ВПП может составить 4,8 млрд руб. Деньги может выделить федеральный бюджет.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Большое Савино находится в федеральной собственности, является полосой совместного использования Минобороны и аэропорта Пермь (75% в собственности «Новапорта», 25% — в краевой собственности). Последний раз ВПП реконструировалась в 2002 году, тогда ее удлинили на 700 м (с 2,5 до 3,2 тыс. м).

Новая реконструкция необходима из-за магистральной рулежной дорожки (МРД), которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатируется, поскольку не соответствует нормам безопасности.