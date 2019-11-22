Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune. Шоу проводилось ежегодно на протяжении 25 лет, начиная с 1995-го. В 2018-м году шоу получило самые низкие рейтинги за всю свою историю. В L Brands отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем.

Накануне компания опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2019-го. С июля по сентябрь продажи Victoria’s Secret снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О том, почему падают продажи известной марки белья, читайте в материале “Ъ FM”.