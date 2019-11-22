«Молот-Прикамье» уступил «Барсу»

ХК «Молот-Прикамье» вчера продолжил свою выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ в Казани. Дать бой местному «Барсу» не получилось. Хозяева уверено провели встречу, позволив пермской команде забить лишь один гол. В итоге 4-1 в пользу клуба из Татарстана. Единственная забитая шайба у «молотобойцев» на счету Андрея Щербова.

После 26 игр у «Молота-Прикамье» 28 очков и он занимает 18 место в общей таблице. Последний матч выездной серии состоится в Нижнем Новгороде, после чего «Молот» проведет три домашних матча против китайских клубов, выступающих в чемпионате ВХЛ.