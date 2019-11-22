Штат краевого минтранса будет увеличен на 10 человек

Постоянно действующая рабочая группа краевого заксобрания по вопросам развития автомобильных дорог и дорожной деятельности рассмотрела предложение об увеличении штата краевого министерства транспорта и инспекции государственного технического надзора Пермского края. Как пояснил начальник инспекции Игорь Морозов, штат министерства предлагается увеличить на четыре ставки, инспекции — на шесть. По словам господина Морозова, это связано с исполнением краевого закона «О дорожной деятельности». Новые сотрудники инспекции будут заниматься проверкой и контролем соблюдения документации по организации дорожного движения.

Законопроект «О дорожной деятельности» определяет полномочия и функции Законодательного собрания и правительства Пермского края, министерства транспорта, а также инспекции в области дорожного движения. Также проект устанавливает правила мониторинга дорожного движения, требования к парковкам общего пользования и платным парковкам.

Рабочая группа рекомендовала поддержать инициативу в первом чтении. Решение о расширении штата краевых структур будет приниматься отдельно.