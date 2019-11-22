Стадион УДС «Молот» не будет застраиваться жильем

Жилая застройка бывшего стадиона УДС «Молот» не планируется. Об этом заявил глава Перми Дмитрий Самойлов во время общения с жителями города в Instagram. «Принято решение, что участок будет использован под стадион или другой спортивный объект. По этому вопросу взаимодействуем с правительством Пермского края», - сообщил градоначальник.

Напомним, земельный участок площадью 5,4 га по ул. Лебедева, 13 находится в собственности ООО «Пермский квартал», подконтрольного девелоперу ГК «ПМД». Сейчас участок используется в том числе под стоянки и автосервисы. Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье” основатель «ПМД» Олег Стародубцев, застройщик планировал использовать участок для строительства жилья, плавательного бассейна и детского сада.