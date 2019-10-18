Молот судьбы

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, одна из самых привлекательных стройплощадок Перми — бывший стадион УДС «Молот» площадью 5,4 га находится в собственности ГК «ПМД». При этом компания не может его застроить из-за спортивного назначения объекта. Девелопер хотел возвести на этой территории жилье, детский сад и бассейн, но городские власти против такого использования объекта. Эксперты говорят, что стадион не используется по своему назначению, но в этой ситуации сталкиваются интересы общества и собственника участка. Без первых лиц краевой власти проблему не решить, полагают они.



Девелопер ГК «ПМД» с 2017 года является собственником стадиона возле УДС «Молот». Как стало известно „Ъ-Прикамье“ из выписки Росреестра, собственником земельного участка площадью 5,4 га по ул. Лебедева, 13, является ООО «Пермский квартал», подконтрольное ПМД (руководитель общества Екатерина Артемьева — директор ПМД по экономике и финансам, «Пермский квартал» является учредителем ООО СЗ «ПМД-квартал»).

Изначально территория за зданием УДС «Молот» (ограничена улицами КИМ, Лебедева, Металлистов и Василия Соломина) принадлежала ПАО «Мотовилихинские заводы», однако в 2007 году площадка перешла к ЗАО «Профи». В 2014 году, в результате банкротства «Профи», объект дважды менял собственников, перейдя сначала к московскому ООО «ЛДК-Недвижимость». Организация являлась соучредителем ООО КБЭР «Банк Казани». Затем владельцем участка стало ООО «Оптима», зарегистрированное в Химках. По данным „Ъ-Прикамье“, бенефициаром компаний был бывший глава исполкома Казани Марат Загидулов.

В 2016 году участок купила Наталья Борисова, затем владельцем площадки стало ООО «Пермский квартал». Об этом стало известно только сейчас, после того как „Ъ-Прикамье“ решил установить, кто в настоящее время является собственником территории.

Территория возле УДС «Молот» включает в себя городошную, волейбольные площадки и футбольное поле. Сейчас участок используется в том числе под стоянки и автосервисы. По генплану территория относится к общественно-деловой зоне ТСП-ОД, по правилам землепользования и застройки — к зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3, где не предусмотрено строительство жилья.

Гендиректор ГК «ПМД» Олег Стародубцев пояснил „Ъ-Прикамье“, что у ПМД есть предложения по развитию стадиона, связанные с жилой застройкой и с созданием объектов социальной инфраструктуры. Девелопер предлагал властям возвести на участке, кроме жилья, плавательный бассейн и детский сад.

«Но, к сожалению, мы столкнулись с некой инертностью мышления со стороны властей»,— замечает господин Стародубцев. По мнению девелопера, власти не готовы к диалогу, потому что у них нет готового решения об использовании площадки: «То они говорят, что хотят выкупать дворец спорта „Молот“ в краевую собственность, и для этого им понадобится прилегающая территория, то есть наша. Мы готовы вести диалог в таком контексте: мы отдадим часть территории вам для развития объекта, а остальное используем под жилую застройку. Мы периодически говорим: давайте снова начнем диалог. Нам отвечают: подождите, мы сначала поймем, чего хотим».

Напомним, в начале 2016 года ООО «Оптима», владевшее в тот период участком, предлагало установить на стадионе зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, допускающую в том числе возведение многоквартирных домов со встроенными помещениями. Заявитель хотел возвести там жилье разной высоты, детский сад на 95 мест, начальную школу на 50 мест и бассейн площадью 3,5 тыс. кв. м. Заявку компании отклонили.

В мэрии заметили, что развитие территорий в Перми осуществляется согласно генплану города и правилам землепользования и застройки. Учитывая общественно-деловую зону (ТСП-ОД), в которой расположен стадион, здесь можно размещать объекты административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, спортивно-зрелищные сооружения, учреждения здравоохранения, высшие, средние учебные заведения, объекты специализированного жилого назначения, производственной деятельности. В администрации заявили, что в 2016 году отклонили заявление «Оптимы», «поскольку земельный участок расположен в территориальной зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), которая не предусматривает размещение объектов жилой застройки». «В департаменте градостроительства и архитектуры также подчеркнули, что заявлений в отношении земельного участка больше не поступало»,— добавили в пресс-службе администрации.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает территорию стадиона интересной для жилой застройки, а его площадь — очень большой: «По сегодняшним меркам, это очень много, когда мы гоняемся за тридцатью сотками земли». Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова отмечает, что, с учетом расположения, на этом земельном участке можно возвести жилье классов «эконом» и «комфорт». «Это хорошая территория, и здесь можно построить концептуальное жилье, интересное рынку»,— поясняет госпожа Пахомова, добавляя, что сейчас стоимость жилья комфорт-класса в этом микрорайоне доходит до 65 тыс. руб. за 1 кв. м.

Владимир Занин подчеркивает, что назначение участка под спортивные сооружения накладывает существенные ограничения. При этом площадку необходимо как-то использовать, потому что сейчас стадион не используется в полном объеме по своему назначению. «Городские власти тоже можно понять: если застройку стадиона согласуют, то негатив от этого решения получат многие, в том числе и они. Власти не могут поступиться метром этих земель, потому что в противном случае их сразу обвинят в непоследовательности и коррупции. Здесь интересы собственника не совсем совпадают с интересами общественными. Он хочет получить доход с участка. А спортивные сооружения доходности сегодня принести не могут. Где здесь золотая середина, где здесь компромисс — вопрос очень сложный. Я думаю, что в сегодняшней ситуации он труднодостижим». По мнению господина Занина, проблема «тяжелая» и без вмешательства первых лиц края она, скорее всего, нерешаема.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова считает, что, определяя использование этого земельного участка, надо сначала взвесить сохранение назначения объекта и предполагаемую застройку территории. «Однозначно сказать, что здесь должно быть только жилье, неправильно. Если есть расчеты, понимание, для чего именно нужна эта площадка, то надо взвесить, насколько сегодня востребовано это футбольное поле или как территория может быть развита. Возможно, там планируется создать какую-то инфраструктуру. Если будет строиться инфраструктура для развития спорта, то какая именно?» — рассуждает эксперт.

Источник в краевом правительстве сообщил, что ПМД планировал три-четыре 25-этажных дома и небольшой бассейн между ними. Других объектов соцкультбыта там не было, уверяет собеседник. По его словам, главная причина отказа — в том, что поле и УДС образуют единое спортивное пространство. Все это закреплено в генплане, пояснил источник. С учетом новых правил ПЗЗ Перми, собеседник не видит никакой возможности начать застраивать площадку жильем.

Евгения Ахмедова