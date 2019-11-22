Первый выпуск комиксов Marvel продан за рекордные $1,26 млн

Самый первый комикс, в котором появились персонажи вселенной Marvel, продан на аукционе в США за рекордные $1,26 млн, сообщает Reuters. Торги проводил аукционный дом Heritage Auctions. Проданный выпуск комиксов вышел в 1939 году. В нем впервые появились персонажи Человек-факел и Нэмор (Подводник).

Изначально комикс купил в газетном киоске почтальон из Пенсильвании. По словам аукциониста, состояние комикса оценивалось в 9,4 по десятибалльной шкале.

Прошлый рекорд был установлен комиксом Marvel от 1962 года, в котором впервые появился Человек-паук. Этот выпуск в 2011 году продали за $1,1 млн.