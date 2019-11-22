В Колумбии марш протеста перерос в беспорядки

Прошедшие в Колумбии накануне акции протеста переросли в столкновения с полицией. Митингующие стали строить баррикады и поджигать покрышки, для их разгона правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Всего в акциях по всей стране приняли участие около 207 тыс. человек.

21 ноября был объявлен в Колумбии днем общенациональной забастовки, пишет газета El Tiempo. Ее организовали профсоюзы, пенсионеры, преподаватели государственных школ и студенты, недовольные снижением пенсий и зарплаты. В городах Богота, Медельин и Кали акции привели к беспорядкам. Несколько человек получили ранения, точное число пострадавших неизвестно.

В Кали местные власти решили ввести комендантский час, он действует до 6:00 по местному времени (14:00 мск). До этого времени также запрещено продавать и потреблять спиртные напитки, сообщает пресс-служба городской полиции в своем Twitter-аккаунте. В Медельине были закрыты несколько станций метро. В Боготе несколько человек закидали камнями здание Конгресса.