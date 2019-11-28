Высшая школа экономики фокусируется на частном праве

Факультет права НИУ ВШЭ анонсировал новую магистерскую программу «Частное право», на которой учить будущих цивилистов будет вся частно-правовая элита России.

Среди преподавателей числятся Антон Иванов (председатель ВАС РФ в отставке), Константин Скловский, Дмитрий Степанов, Роман Бевзенко, Рустем Мифтахутдинов, Владислав Старженецкий, Михаил Церковников, а также недавно покинувшие Российскую школу частного права Андрей Егоров, Сергей Сарбаш, Мария Ерохова, Александр Ягельницкий, Олеся Петроль.

Руководить программой будет профессор НИУ ВШЭ и руководитель юридического института «М-Логос» Артём Карапетов. Академический совет программы возглавит Сергей Савельев, являющийся также главой кафедры на факультете.

На программе представлены и практики — Евгений Глухов (DLA Piper), Максим Кульков («Кульков, Колотилов и партнеры»), Сергей Савельев («Савельев, Батанов и партнеры»), Мурат Акуев (Cleary Gottlieb), Дмитрий Степанов (АБ ЕПАМ), перешедший из МГИМО Юлий Тай («Бартолиус») и другие. Кроме того, одна дисциплина — Структурирование корпоративных и финансовых сделок — реализуется в партнерстве с международными юридическими фирмами Skadden, Cleary Gottlieb, Linklaters, Freshfields, Clifford Chance, Allen & Overy и др. Популярный у студентов Михаил Шварц из СПбГУ заявлен лектором по арбитражному процессу.

Артём Карапетов отметил, что стоит задача готовить будущую юридическую элиту страны в области частного права и Высшая школа экономики — прекрасная площадка для этого, гибкая и с большими ресурсами.

Присоединившись в 2003 году к Болонскому процессу, Россия стала переходить на двухуровневое образование — бакалавриат и магистратура. Магистратура — вторая ступень образования, которая может отличаться от профиля бакалавриата. В настоящее время магистратуры по частному праву есть в МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, при Исследовательском центре частного права и в других учебных заведениях. Как утверждают участники рынка образовательных услуг, частное (гражданское) право в России — наиболее динамично развивающаяся отрасль в праве. При этом и спрос на юристов, специализирующихся в частном праве, самый высокий среди остальных отраслей права, так как именно такие юристы обслуживают бизнес-потребности. Соответственно, такие юристы самые высокооплачиваемые и востребованные на рынке. Открываемая в НИУ ВШЭ программа будет самой дорогой юридической магистратурой в России. Цена платного обучения — 450 тыс. руб. в год, при этом платных мест всего 15, бюджетных мест — 25.

Сергей Савельев заметил, что хотелось бы, чтобы это было действительно элитарное образование, бутик на рынке второй ступени образования.

Сами Карапетов и Савельев — выпускники магистратуры Российской школы частного права (юридический аналог Российской экономической школы), которая с 1997 года выпускает магистров по частному праву. Среди ее выпускников широко известные юристы, в том числе преподаватели новой магистратуры — Сергей Сарбаш, Андрей Егоров, Дмитрий Степанов, Михаил Церковников.