Нейтрино с шампанским

В 1930 году швейцарский физик-теоретик Вольфганг Паули для объяснения некоторых особенностей ядерных реакций предположил существование очень легкой электрически нейтральной частицы, которую он предложил назвать нейтроном. Через пару лет его коллега Джеймс Чедвиг открыл новую нейтральную «тяжелую» частицу с массой, близкой к массе протона, которой и присвоили имя «нейтрон».

А гипотетическую частицу, придуманную Паули, зарегистрировали только через 26 лет Фредерик Райнес и Клайд Коуэн. Говорят, что в честь этого события знаменитый физик вместе с друзьями распил ящик шампанского. В 1995 году Райнес (Коуэн к тому времени уже умер) за это открытие стал лауреатом Нобелевской премии. Новая частица по предложению итальянца Энрико Ферми получила имя нейтрино («нейтрончик»).